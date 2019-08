Gazzetta - Icardi vuole restare all'Inter! Wanda sarebbe incinta, scaduta la deadline posta da Mauro

Icardi resta all'Inter! Sembrerebbe questa la nuova tappa di un percorso ad ostacoli che vede protagonista proprio l'attaccante nerazzurro, sempre più perso nei meandri di un labirinto senza fine. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport riporta quella che sarebbe, da diversi punti di vista, una notizia clamorosa, ovvero la decisione da parte di Maurito di non lasciare l'Inter, vista anche la deadline - posta dal giocatore insieme al suo agente Wanda - che sarebbe scaduta alla fine di luglio, termine oltre il quale Icardi non avrebbe avuto più intenzione di trattare una cessione. Il tutto, poi, sarebbe legato a devi motivi familiari molti particolari, come scrive la rosea: "E i motivi familiari fanno pensare alle voci, sempre più insistenti, secondo cui Wanda Nara sarebbe nuovamente incinta. Su questo fronte non arriva alcuna smentita, anzi sono molti i segnali che vanno in quella direzione, non ultimi alcuni post via social della donna: sarebbe il sesto figlio per Wanda, il terzo con l’ex capitano nerazzurro".