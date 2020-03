Gazzetta - Il Milan vuole Milik: rossoneri pensando ad uno scambio con Calhanoglu

Arek Milik in rossonero, Hakan Calhanoglu in maglia Napoli. È questo il sorprendente scenario prospettato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i rossoneri potrebbero offrire all’attaccante polacco quella maglia da titolare che in azzurro viene messa in discussione costantemente dalla presenza di Dries Mertens.

Secondo la rosea, in casa rossonera ambirebbero ad uno scambio, “ricordando che Rino Gattuso ha sempre stimato il turco. Ma al Napoli quest’ipotesi può star bene? Vediamo” conclude la rosea, lasciando aperta dunque una possibilità.