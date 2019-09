Gazzetta - Il Napoli comincia a divertire: 26 tiri in porta è già il record di questa Serie A

Il San Paolo vestito di nuovo è in festa, alla fine applaude convinto perché lo spettacolo è stato buono e il Napoli di Carlo Ancelotti comincia a divertire, scrive la Gazzetta dello Sport parlando di una squadra che a tratti appare troppo zemaniana, anche se una vittoria senza subire gol era quello che ci voleva dopo il finale balordo di Torino ed in vista della sfida col Liverpool: "Il gioco fluisce, anche se manca precisione sotto porta. Alla fine saranno ben 26 i tiri verso Audero. Un record per questa stagione di Serie A. Numeri e prestazione che fanno ben sperare per il prosieguo. Peccato però che bisogna aspettare oltre un’ora per il raddoppio. Il bicchiere è mezzo pieno, ma con il Liverpool in arrivo serve migliorare l’attenzione difensiva. Bisognerebbe riavvolgere il nastro e ripetere la prestazione contro gli inglesi dell’ottobre di un anno fa: nessun tiro in porta subito. I campioni d’Europa peseranno la crescita di questo Napoli.