Gazzetta - Insigne e il Napoli rischiano di separarsi: tutto passerà dal campo

L'ennesima stagione complicata per Lorenzo Insigne. Dopo gli anni stupendi con Maurizio Sarri, dall'arrivo di Carlo Ancelotti - eccezion fatta per i due mesi iniziali - il capitano del Napoli ha sofferto la nuova posizione, prima da seconda punta e poi da esterno sinistro di centrocampo, e non è mai più tornato quello di una volta. Mai come quest'anno, dopo l'episodio dell'ammutinamento e la conseguenza della multa, si sta parlando fortemente di un addio imminente. E torna a farlo La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, facendo intendere però che tutto passerà dal campo. Se Insigne si ritroverà, le cose potrebbero cambiare, riferisce la Rosea:

"Da quei momenti bui si è provato sempre a ripartire , ma i risultati sono stati deludenti per tutti. Per il Napoli, per i suoi tifosi e per il diretto interessato che ormai, specie al San Paolo, non riesce proprio più a giocare ai suoi livelli. Chissà che lontano da casa, col Sassuolo non ritrovi gol e quel pizzico di serenità per una nuova ripartenza. Altrimenti, tanto per restare al testo di «Una carezza in un pugno», c’è il rischio che quel finale di canzone diventi lo stesso per Insigne a Napoli: «Ma non vorrei che tu, a mezzanotte e tre, stai già pensando a un altro...»".