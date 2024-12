Gazzetta insiste: "Napoli-Juve, contatti per tre giocatori: Fagioli da Conte?"

vedi letture

Focus mercato su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si parla delle strategie del Napoli in vista di gennaio, che si avvicina. Obiettivo difensore, ma non solo. Contatti avviati con la Juventus per diversi giocatori coinvolti.

"Torino ci sono due giocatori in uscita che piacciono molto a Conte e Manna: uno è Danilo, l’altro è Fagioli. Una doppia operazione con la Juve significherebbe essere disposti a sacrificare Giacomo Raspadori (piace anche alla Roma), che a Napoli fatica a trovare spazio e che invece alla Continassa vanta tanti estimatori a partire dal tecnico Motta, che lo considera perfetto come alternativa a Vlahovic al centro dell’attacco".