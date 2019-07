Gazzetta - James, il Real vuole 42mln subito: per ADL prezzo eccessivo e da dilazionare

Momento di stallo nella trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. Il Real Madrid continua a chiedere 42 milioni per la cessione a titolo definitivo. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Perez non ha urgenza di vendere e continua a pretendere 42 milioni per il cartellino di James, senza formule di prestito. In pratica gli stessi previsti per il riscatto del Bayern Monaco, non esercitato. De Laurentiis però ritiene eccessivo quel prezzo, visto tra l’altro che anche i tedeschi hanno ritenuto di non pagarlo. E aspetta. Di tempo ancora ce n’è e intanto prepara le proprie mosse per scoprire quanto il re bianco sia disposto ad aspettare, convinto che alla fine possa arrivare a prendere il colombiano con una operazione inferiore ai 40 milioni e dilazioni di pagamento utili a spalmare su più bilanci i costi. ADL muove l’alfiere Jorge Mendes, il potentissimo agente portoghese, col quale l’intesa pare abbastanza solida, per arrivare a dare lo scacco al re".