Gazzetta - James più vicino, Giuntoli incontra Mendes a Madrid: si può chiudere entro 48 ore

Il Napoli sta chiudendo l'acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid. Può sbloccarsi tutto entro 24-48 ore. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ricordando che il ds Giuntoli è volato a Madrid per incontrare Mendes, fa sapere che la società azzurra vuole accelerare con l'incontro decisivo, con l'assalto definitivo al talento colombiano. Il Real Madrid ha fretta di cedere mentre il Napoli si sente tranquillo forte del sì del calciatore. L'Atletico Madrid ci ha provato ma il Napoli è sempre stato in vantaggio ed ora intende chiudere per regalare ad Ancelotti un colpo super. James, intanto, non vede l'ora di riabbracciarlo.