Gazzetta - Llorente in stand-by: entro venerdì il Napoli prenderà una decisione, c'è già accordo

Non solo Mauro Icardi. L’operazione che riguarda l’eventuale ingaggio di un altro centravanti, al momento identificato nello spagnolo Fernando Llorente, è in stand-by nel senso che, secondo La Gazzetta dello Sport, tecnico e dirigenti si prendono qualche ora di riflessione in più per capire se è il caso di chiudere l’operazione che porterebbe in azzurro il 34enne centravanti, nell’ultima stagione al Tottenham. Comunque sia entro venerdì il Napoli deciderà se chiudere o meno la trattativa, per la quale c’è una intesa di massima raggiunta dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli con gli agenti: biennale da 2,5 milioni netti a stagione. Circa 6 milioni di costi complessivi per il club.