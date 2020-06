Gazzetta - Milik via, il Napoli ha scelto Osimhen: offerta super per chiudere, c'è anche l'alternativa

Campo e mercato. Milik non rinnova ed è in uscita, De Laurentiis lo valuta 50 milioni e allontana le proposte della Juve, interessata ad eventuali scambi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il nome del possibile sostituto: Victor Osimhen, 18 gol nell’ultima stagione con il Lille. Il Napoli - si legge - ha fatto un’offerta vicino ai 60 milioni per lui, ed è in una posizione d’attesa, visto che l’assalto finale all’attaccante nigeriano è legato evidentemente all’uscita della sua punta polacca. In alternativa occhio anche alla candidatura di Sardar Azmoun, l’iraniano dello Zenit.