Gazzetta - Napoli-Lukaku grazie alle agevolazioni fiscali: United dilaziona i 70mln e può partire Milik

Il Napoli alla ricerca di un bomber da regalare a Carlo Ancelotti. Il nome nuovo, e di ampio spessore, lanciato stamattina da La Gazzetta dello Sport è quello di Romelu Lukaku (26): bomber di razza e puro centravanti quest'anno in forza al Manchester United, Lukaku sarebbe un vero e proprio pezzo da 90 per il Napoli di De Laurentiis, che avrebbe trovato il modo di poter mettere in piedi un'operazione così dispendiosa ed importante.



SGRAVIO FISCALE - "L’idea Lukaku - scrive La Gazzetta dello Sport - è nata anche dalle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, varato dal Governo (ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento), che concederà importanti sgravi fiscali alle aziende disposte ad assumere chi si trasferisce in Italia. L’iniziativa del Governo prevede una tassazione massima del 30 per cento, ma lo stesso Decreto è ampliato al sud e, dunque, permetterebbe al Napoli di risparmiare ancor di più nel caso di assunzione di lavoratori stranieri, pagando appena il 10 per cento".



LE RICHIESTE DEL MANCHESTER - Chiaro che un'operazione come quella per lasciar partire Lukaku, richiede un dispendio economico importante, anche in termini di cartellino. Il Manchester United, infatti, chiederebbe 70 mln per l'attaccante belga, ed oltre a questo sarebbe poi da considerare anche la partenza di Arek Milik. "La proposta che il Napoli - scrive la rosea - potrebbe presentare al Manchester United riguarda la possibilità di dilazionare i 70 milioni richiesti in quattro anni. In bilancio, dunque, il club iscriverebbe una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro, tra costo del cartellino e ingaggio al giocatore, con un incidenza di 25 milioni di euro all’anno".