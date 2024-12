Gazzetta - Napoli su Tomori che non è felice al Milan: spunta la cifra per cederlo

Fikayo Tomori non è più felice al Milan. Come scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese non è più il chiodo fisso della difesa rossonera da quando, nelle ultime settimane, il tecnico Paulo Fonseca continua a confermare la coppia Gabbia-Thiaw.

Diversi i club interessati al difensore, in uscita per gennaio: il Napoli ha già sondato il terreno per Tomori e anche la Juventus ha palesato un interesse evidente. Il Milan però non vuole rinforzare una diretta concorrente, mentre in Premier c'è la fila per il 27enne. Dal Brighton al West Ham, con Wolves e Aston Villa a seguire a ruota. Quanto al prezzo richiesto, la dirigenza rossonera è stata chiara: non lascerà Milan per meno di 20-25 milioni.