Gazzetta - Napoli vicino alla perfezione in Europa: altra lezione del Prof. Ancelotti a Klopp

Una notte da sogno, come lo fu lo scorso anno. Ma stavolta con qualche certezza acquisita in più. Il Napoli ha battuto il Liverpool, attirando a sé gli occhi di tutta Europa. "Ci siamo anche noi", è il messaggio lanciato dalla squadra di Carlo Ancelotti, il re d'Europa destinato ad esserlo sempre di più. E La Gazzetta dello Sport esalta proprio Carletto:

"Napoli è un’oasi felice. Il giorno dopo, la soddisfazione del martedì europeo la leggi sulle facce della gente: l’impresa è riuscita. [...] La notte di Napoli si è tinta d’azzurro. Il 2-0 finale ha elevato i decibel del tifo. Una prestazione vicina alla perfezione, nell’insieme, è stato qualcosa di esaltante, l’idea di aver piegato i campioni d’Europa in carica, ha inorgoglito un’intera città. Sul piano tecnico, c’è stato nulla o poco da eccepire, Carlo Ancelotti ha impartito una nuova lezione al rivale Jurgen Klopp che, dopo aver contestato il rigore subito, ha riconosciuto la forza dell’avversario. «Questo Napoli può vincere la Champions League», ha detto. [...] Sta di fatto che una prima lezione l’aveva ricevuta già a fine luglio, seppure in una partita amichevole: quel pomeriggio, Re Carlo gliene rifilò tre, mettendo subito in chiaro una cosa: quest’anno, il suo Napoli non avrebbe accettato un ruolo di comprimario, non solo in Serie A, ma anche in Europa".