Gazzetta - Ospina torna titolare, riscatto voluto da Ancelotti: rispetta le gerarchie e lavora duro

Dopo circa cinque mesi David Ospina è pronto a giocare di nuovo una partita ufficiale con la maglia del Napoli. Non lo fa dalla fine di aprile, da una partita col Frosinone, la sua ultima della scorsa stagione. Volò anticipatamente in Colombia per assistere al padre, all'epoca malato, adesso scomparso. Dopo un'estate tormentata, però, adesso tocca di nuovo al Cafetero, che contro il Lecce partirà dal primo minuti, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli lo ha riscattato nello scorso mese di luglio pagando i 4 milioni pattuiti con l’Arsenal. Ne ha voluto la conferma, Ancelotti, avendone ammirato l’impegno e la professionalità. La passata stagione, di questi tempi, era lui il titolare, l’infortunio subito da Meret nel primo giorno di ritiro gli spalancò le porte del Napoli. È toccata a lui la Champions League e buona parte del girone d’andata fino a quando, a dicembre, non è rientrato il giovane titolare acquistato per 25 milioni di euro dall’Udinese. S’è seduto in panchina rispettoso delle gerarchie volute da Ancelotti, continuando a lavorare con grande intensità. La stessa che gli ha permesso di conservare il posto di titolare nella nazionale colombiana e di convincere l’allenatore a riscattarlo".