Gazzetta - Playoff, scudetto alla Juve o Europei rinviati: la Figc ha 4 idee per il campionato

La Figc si è riunita, ieri, per decidere delle sorti del campionato italiano che sarà fermo almeno fino al 3 aprile. Ci sono quattro proposte da discutere con la Lega per trovare una soluzione che metta d'accordo tutti.

LE 4 IPOTESI - La prima, la preferita, è quella di concludere il campionato il 31 maggio, recuperando così a fine mese le giornate che mancano. La seconda porta alla non assegnazione dello scudetto, ipotesi remota che lo stesso Gravina ha definito "un atto di grande mortificazione per il valore della competizione sportiva". La terza? Cristallizzazione della classifica attuale, dunque scudetto alla Juventus che oggi prima in classifica. L’ultima, rivoluzionaria, è la scelta dei playoff e playout con le prime quattro classificate che si giocherebbero il tricolore. Appuntamento il 23 marzo per le proposte che ora la Figc aspetta dalle Leghe.