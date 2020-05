Gazzetta - Presto o tardi ADL riceverà l'offerta che aspetta per Koulibaly e sarà addio

Il futuro di Kalidou Koulibaly sempre in primo piano sulla Gazzetta dello Sport. La rosea da settimane ha preannunciato la possibile partenza in estate del difensore senegalese, che dinanzi ad un’offerta adeguata lascerà Napoli in estate per le informazioni diffuse dal quotidiano.

“È naturale - si legge - che presto o tardi, De Laurentiis riceverà l’offerta che aspetta. A quel punto, addio Napoli. E se quel momento fosse adesso?” si chiede il quotidiano sull’immediato futuro del senegalese. Ricordiamo che nella scorsa estate il patron De Laurentiis aveva rifiutato per Koulibaly un'offerta da 108 milioni di euro arrivata dal Manchester United.