Gazzetta - Priorità Veretout, ipotesi scambio: mercoledì incontro con la Fiorentina, le cifre

In via di definizione Kostas Manolas (ieri incontro Giuntoli-Raiola a Montecarlo, attesa ad ore la firma), il Napoli ora vira sul centrocampo e prova a concludere anche l’affare Jordan Veretout. Per gli attaccanti, infatti, bisognerà attendere: per James Rodriguez c’è da aspettare la fine della Copa America e per puntare anche su Hirving Lozano bisogna fare cassa e vendere gli esuberi. Lo spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

INCONTRO PER VERETOUT - Per mercoledì prossimo, rivela la rosea, c’è un incontro fissato con il ds della Fiorentina Daniele Pradè che il giorno prima incontrerà il Milan. Il francese, però, preferisce il Napoli e anche la stessa Fiorentina guarda in casa azzurra perché sono diversi i giocatori che piacciono. Per Roberto Inglese il Napoli non scende sotto la richiesta di 30 milioni (diversi i club interessati) e anche Nikola Maksimovic è ritenuto troppo costoso dal club viola. Il profilo che interessa ora davvero alla Fiorentina è Adam Ounas.

LE CIFRE DELL’AFFARE - “Intavolare uno scambio potrebbe essere utile a entrambi i club, che finirebbero col realizzare delle notevoli plusvalenze”, scrive la Gazzetta che rivela le valutazioni dei due club dei due giocatori: in partenza la Fiorentina valuta 25 Veretout e il Napoli almeno 15 milioni Ounas.