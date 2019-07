Gazzetta, retroscena su James: "Ha fatto visionare una scuola a Napoli per la figlia, ma l'Atletico complica i piani di ADL"

È sempre James Rodriguez l'uomo che tiene banco quando si parla di Napoli sui quotidiani. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulla trattativa per il colombiano, svelando anche un retroscena: "Si prova a ritessere la trattativa con il Real per James Rodriguez. Il Napoli non molla la pista, anche se indubbiamente l’entrata in scena dell’Atletico Madrid ha complicato i piani e forse suggerirà al presidente De Laurentiis di cambiare strategia, perché l’attesa - che il Real abbassi le pretese - non pare dare i frutti sperati. C’è bisogno di dare certezze al fantasista colombiano, che ha anche il problema di dover iscrivere la bambina a scuola. Nei giorni scorsi una persona vicina a James è andata a visionare qualche scuola a Napoli, e questo è un buon segno, ma lo ha fatto pure a Madrid come ha rivelato la ex moglie Daniela Ospina. Il club azzurro si è affidato al potente agente Jorge Mendes, vedremo se riuscirà a convincere il Real che quella del Napoli è la miglior offerta anche se punta a pagamenti dilazionati e formule che non prevedano l’immediata cessione".