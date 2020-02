Gazzetta - "Squadra non è guarita, a Genova nuovi sintomi della malattia"

La terapia del dottor Gattuso, chiamato a guarire un Napoli incomprensibilmente malandato, continua a dare buoni risultati e anche a Genova se n’è avuta una dimostrazione importante. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non promuove a pieno la prestazione degli azzurri: "La squadra non è guarita, anzi ieri si sono ripresentati in maniera inequivocabile i sintomi della malattia che ha condizionato pesantemente la stagione.

Però funzionano le medicine di Gattuso: due fiale di autostima, cura intensiva di gioco corto, flebo di spirito di sacrificio e un piano tattico chiaro che può piacere o meno, ma che aiuta i giocatori nei momenti di difficoltà. Così ieri una partita già vinta al 16’ è stata riaperta, rimessa in bilico, complicata e poi nuovamente vinta con un finale rabbioso, degno di una squadra che sa di non potersi accontentare della mediocre andatura tenuta fin qui".