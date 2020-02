Gazzetta sul caso Meret: "Si tiene dentro una grande delusione, vive una situazione imprevista"

Tanta amarezza per Alex Meret. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portiere che in questa fase della stagione è scivolato in panchina con Gattuso che gli preferisce David Ospina, sta vivendo un periodo abbastanza particolare: “Meret dopo appena una stagione di Napoli si ritrova retrocesso nelle gerarchie dell’allenatore. Questa sera sarà in panchina e probabilmente accadrà pure col Barcellona, una condizione che non aveva previsto”.

La rose spiega come l’estremo difensore abbia il timore di uscire dal giro della nazionale in vista dell’Europeo, ma che non intende fare polemica: “Sta vivendo tenendosi dentro la delusione. D’altra parte, fare polemiche in questo momento non sarebbe il massimo per lui”.