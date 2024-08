Gilmour ha già accettato il trasferimento al Napoli: la cifra definitiva

Billi Gilmour si avvicina al Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club inglese ha rifiutato la prima offerta del ds Manna da 8 milioni di sterline, una decine di milioni di euro, ma il rilancio è già pronto: tra bonus e base fissa si chiuderà intorno a 12 milioni. Gilmour ha già detto yes, thanks. Ha accettato il trasferimento ed è soltanto in attesa che si sblocchi il mercato in uscita per poter varcare la soglia della sua nuova squadra.