Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle: Scott da MVP, Kevin magico! Anguissa gigante, Politano l’equilibratore
Meret 6 - Poco impegnato, un leggero brivido sul mancino potente di Muharemovic dalla distanza. Per il resto, ordinaria amministrazione per Alex.
Di Lorenzo 6,5 - Solito doppio lavoro nelle due fasi, con intelligenza e capacità di gestire lo sforzo. Sempre utilisisimo nel donare equilibri alla squadra.
Rrahmani 6,5 - Un fallo in avvio, giusto per prendere le misure del diretto avversario. Poi copre bene gli spazi e aiuta in fase di impostazione. Ad inizio gara ha sul mancino pure la palla per far gol.
Juan Jesus 6,5 - Chiamato a fare ancora una volta le veci di Buongiorno, il brasiliano risponde ancora una volta presente. Senza strafare, anche perché la gara non richiede particolari sforzi.
Olivera 6,5 Cerca innanzitutto di presidiare la sua zona di competenza in fase di non possesso, senza lasciarsi attrarre dalla fase offensiva. E ci riesce molto bene. Dal 90 Spinazzola sv.
Politano 7 - Cercato con insistenza in avvio, prova a cercare la testa dei compagni rientrando sul mancino. Su una di queste giocate arriva l’assist per Scott che sblocca la gara. Instancabile, è un punto di riferimento per tutte le manovre offensive della squadra. Dal 76’ David Neres -
Lobotka 6,5 - Con la consueta capacità di mettere ordine, in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Stan è come sempre il ragioniere della mediana, con quel lavoro in fase di non possesso a coperture delle linee di passaggio che in molti non sottolineano come si dovrebbe. Dall’82 Gilmour sv.
Anguissa 7- Occupa spazi che tolgono ossigeno alle speranze del Sassuolo. La sua capacità di usare il corpo per arrivare prima sul pallone è un fattore, a cui Conte difficilmente rinuncerà. Frank giganteggia, senza manco tirar fuori una goccia di sudore.
McTominay 8 - Dove ci eravamo lasciati Scott? Subito un gol, da centravanti vero, per il centrocampista che sa fare tutto. Segna di testa rubando il tempo a tutti, sfiora la doppietta con un destro a giro che si stampa sulla traversa. Oltre a questo, tutto il suo incredibile lavoro. Semplicemente l’MVP dello scorso campionato. Dal 90' Vergara sv.
De Bruyne 7,5 - E’ suo il primo tiro del campionato del Napoli, che non ha troppa fortuna. Nella prima fase si limita a studiare la situazione, giusto qualche tocco di qualità prima di mettersi in proprio. Velenosa la punizione che di fatto mette la partita in cassaforte e gli regala subito la prima gioia in campionato. Fare la differenza con la qualità: espone il Prof. KDB.
Lucca 6,5 - Difende tanti palloni con intelligenza e voglia di non dare mai per persa una battaglia. Lavora molto per i compagni, doveva solo essere più cattivo su un tap in dopo un tiro di Politano. Risposte molto positive dall’ex Udinese, soprattutto sul piano dell’approccio mentale. Dall’82 Lang sv:
Conte 7,5 - Vara il modulo per tenere tutti i suoi centrocampisti migliori in campo ed ga ragione lui: i gol arrivano proprio dalla mediana. Indietro si rischia poco, come le buone abitudini dello scorso anno.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro