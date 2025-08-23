Conte a Dazn: "Sono contento, partiti con spirito giusto. In 8 per lo Scudetto. Ecco cosa avevo chiesto"

Nel post-partita di Sassuolo-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Cosa c’è da migliorare? “C’è sempre spazio per miglioramenti. La partita l’abbiamo affrontata col piglio giusto sin dall’inizio e abbiamo fatto capire che volevamo dare un’impronta e far capire che c’era un prosieguo. Anche formazione iniziale, a parte De Bruyne erano tutti ragazzi dell’anno scorso. Mi sto basando sulle certezze dell’anno scorso. Dei nuovi giocatori che abbiamo preso c’erano solo Kevin oggi. Da due settimane a questa parte stiamo cercando la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti che erano stati fondamentali l’anno scorso con l’aggiunta di Kevin. Un allenatore deve cercare sempre la soluzione giusta non snaturando le caratteristiche dei giocatori. Stiamo facendo questo, è da poco che stiamo lavorando, ma penso che abbiamo visto cose interessanti. Nella costruzione potevamo giocare più in verticale velocizzando, invece di controllarla. Alle volte abbiamo interrotto situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Comunque è la prima partita, sono contento, ho visto lo spirito giusto. Quello che ho chiesto ai ragazzi è che lo spirito, la cattiveria e l’attenzione devono essere quelli dell’anno scorso. Si attacca tutti insieme e si difende tutti insieme”.

McTominay è quasi una seconda punta.

"Parliamo di sfruttare le caratteristiche dei calciatori, Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante e ha anche il tiro da fuori. Il gol è una situazione che proviamo in allenamento, bravo anche a Politano e al movimento di Lucca. De Bruyne ha caratteristiche diverse, gli piace manovrare e difficilmente attacca l'area di rigore e cerchiamo di coprire tutte le zone".

Oriali ha dato l'Inter in pole position, lei come la vede?

"Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza e poi ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate".