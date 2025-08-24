Hojlund, accordo Napoli-United! Rai: cifre, dettagli e cosa manca per chiudere

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, a Rai 2 ha riferito le ultime sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha definito un accordo con il Manchester United: 5 milioni di euro per il prestito oneroso con opzione di riscatto da 45 milioni di euro. Nei prossimi giorni si dovrà chiudere l'accordo con Rasmus Hojlund, che chiede l'obbligo di riscatto invece che il diritto di riscatto.

Il Napoli sta seriamente pensando di accontentare il calciatore e manca solo l'ok di Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe arrivare entro domani. L'offerta di ingaggio per Hojlund è da 5 milioni di euro, mentre lui chiede un ingaggio da 6 milioni. L'accordo comunque è vicinissimo. Il Napoli sta trattando Eljif Elmas, sta per assicurarsi Juanlu Sanchez e non esclude la possibilità di prendere Marco Brescianini, vecchio pallino di Giovanni Manna".

