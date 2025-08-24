"E' grasso, è vecchio": Kevin De Bruyne ha già zittito la giungla dei social

Nella giungla dei social si sono divertiti per tutta l’estate. Ironizzavano sulla sua forma fisica: "È grasso, è vecchio", gliene hanno dette di tutti i colori, ricorda quest'oggi in un fondo il Corriere dello Sport, sottolineando che però i campioni rispondono sempre in campo e Kevin De Bruyne ha subito dimostrato di che pasta è fatto, anche se la firma su punizione forse è la cosa meno preziosa del suo esordio con il quotidiano che si focalizza maggiormente sull'approccio del fuoriclasse belga alla nuova realtà ed agli equilibri di squadra:

"La dimostrazione più bella l’ha data con la sua enorme disponibilità, con la voglia di rimettersi in discussione, con la consapevolezza in cui si è calato nella nuova realtà. Ha giocato a tutto campo, ha iniziato da mezzo sinistro, ha affiancato la punta in fase di pressione, si è abbassato spesso con Lobotka a fare il play. E ha chiuso da centravanti quando è uscito Lucca. Un giocatore totale che è destinato a fare un ulteriore step alla squadra campione d’Italia". Ed ancora: "Sarà l’aria di Manchester, ma chi sbarca a Napoli dalla città inglese sembra avere un marcia in più. Forse perciò in questi giorni Manna sta provando a prenderne anche un altro", con riferimento ad Hojlund, il primo obiettivo per sostituire Lukaku.