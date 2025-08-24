KDB-McT, sigla Premier per la prima vittoria: dominio assoluto del Napoli

McT e KDB, sigla Premier e titoli di coda sulla prima vittoria dei campioni d'Italia, scrive il Corriere dello Sport per raccontare della prima vittoria dei Campioni d'Italia grazie ai due ex di United e City: "Avere in squadra una spada forgiata nel fuoco dello United è già un lusso per chiunque, figuriamoci affiancagli un fioretto (fuoriclasse) venuto dal City. McTominay segna il primo, De Bruyne firma il secondo e lo scudetto è onorato con la vittoria numero uno del campionato davanti a diecimila tifosi che hanno trasformato il Mapei in una conca azzurra".

Per il quotidiano s'è trattata di una "partita francamente senza storia, nonostante la buona applicazione del Sassuolo: valori eccessivamente distanti e un dominio assoluto che i numeri spiegano sin dalle prime scene. A cominciare dal possesso: 63% finale e 60 di media. Ma non solo: i 322 passaggi di Lobotka e soci contro 182 sono lo specchio della mole prodotta dal 4-3-3 flessibile che Conte disegna a immagine e somiglianza dei Fab Four". Con De Bruyne "bravo non solo nella costruzione più basso al fianco di Lobotka ma soprattutto nelle pressioni e nella cura della fase difensiva. E poi, beh, gol su punizione alla prima assoluta con una freccia velenosa e infida scoccata da raffinato arciere, molto defilato a sinistra, che si prende gioco di tutti".