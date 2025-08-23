De Bruyne a Dazn: "Qui è molto diverso, ma sono io che devo adattarmi alla squadra"

Nel post-partita di Sassuolo-Napoli, il centrocampista azzurro Kevin De Bruyne è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Cosa ho pensato quando ho visto la palla entrare? Bello iniziare in questo modo, ho calciato in una zona di pericolo, poi nessuno l’ha toccata. E’ stato assolutamente bello”.

Cosa ti ha impressionato di più di questi primi mesi in Italia? “Molto diverso il modo di lavorare e di intendere il lavoro. Ma sono io che devo addatarmi a loro e non loro a me. Potevamo fare meglio anche oggi, dobbiamo continuare a lavorare per replicare cosa è accaduto lo scorso anno".

Le prime parole di De Bruyne in italiano: "Parlare poco, comprendo l’italiano”.