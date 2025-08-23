De Bruyne a Dazn: "Qui è molto diverso, ma sono io che devo adattarmi alla squadra"
Nel post-partita di Sassuolo-Napoli, il centrocampista azzurro Kevin De Bruyne è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Cosa ho pensato quando ho visto la palla entrare? Bello iniziare in questo modo, ho calciato in una zona di pericolo, poi nessuno l’ha toccata. E’ stato assolutamente bello”.
Cosa ti ha impressionato di più di questi primi mesi in Italia? “Molto diverso il modo di lavorare e di intendere il lavoro. Ma sono io che devo addatarmi a loro e non loro a me. Potevamo fare meglio anche oggi, dobbiamo continuare a lavorare per replicare cosa è accaduto lo scorso anno".
Le prime parole di De Bruyne in italiano: "Parlare poco, comprendo l’italiano”.
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
