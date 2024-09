Gilmour: "Napoli? Non vedo l'ora! Mi aiuta il fatto che McTominay sarà lì"

vedi letture

Billy Gilmour, nuovo centrocampista del Napoli, dopo la partita con la nazionale scozzese ha parlato della sua prossima avventura in azzurro. Di seguito le sue parole riportate dal quotidiano britannico The Herald: "Sono entusiasta. È una nuova sfida, una nuova cultura. Non vedo l'ora.

Sono appena stato battuto con la Scozia, quindi è un po' deludente ed è difficile pensarci in questo momento. Ma sicuramente mi aiuterà il fatto che anche Scott (McTominay, ndr) sarà lì. Scott è un buon amico. Quindi, entrambi possiamo sperare di progredire e migliorare. Ho parlato con un paio di ragazzi che sono già in Italia. Ne abbiamo anche alcuni in squadra qui, quindi ho parlato con loro. Mi hanno detto che è un campionato molto buono e non vedo l'ora. Come ho detto, sono entusiasta".