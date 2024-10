Giuffredi racconta la rottura con Mario Rui: "Ha rifiutato diverse offerte e io non ho condiviso"

vedi letture

Mario Rui e Mario Giuffredi si sono ufficialmente separati. Il procuratore ha denunciato il terzino portoghese con un'istanza al Coni e racconta ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione 'A pranzo con Umberto Chiariello', i motivi della rottura: "Ci possono essere delle divergenze nella vita. Ci possono essere delle dinamiche che possono portare alla fine di un rapporto. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni. Ha fatto una bella carriera. Lui è sempre stato sottovalutato. Il valore del giocatore è ineccepibile. Ha ricevuto varie offerte come quelle del San Paolo. Lui ha deciso così. Io non ho condiviso le sue scelte. Abbiamo messo fine al nostro rapporto.

Se i giocatori non si fidano di me, non c’è motivo di continuare. Io lavoro così, che piaccia o meno. Non dico mai le trattative che metto in piedi. Qual è stato il giocatore da cui mi aspettavo di più? Ad esser sinceri, un forte dispiacere personale l’ho vissuto per Andrea Conti. È un giocatore che poteva giocare ai livelli di Di Lorenzo ma ha subito tanti infortuni. Ho un forte rammarico per lui".