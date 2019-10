Hamsik: "Un mio ritorno? Non lo escludo. Sarò allo stadio con l'Atalanta! Sullo Scudetto..."

“In Cina va bene, tra poco finisce il campionato, è già passato un anno, mi sono abituato. Non so se farei comodo al Napoli ora, ma è stata una mia decisione quella di andare via. Certo, dispiace, ma il Napoli resta nel mio cuore". Parole di Marek Hamsik, che ha parlato del suo passato ai microfoni di di Sportmediaset: "Ora andrò a vedere i ragazzi contro l’Atalanta. Questo Napoli può vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, può fare qualsiasi cosa".

L'idea di tornare a giocare con la maglia azzurra, però, è di difficile attuazione, almeno a breve: "Se mi chiedessero di tornare per dare una mano? Difficile rispondere. Non lo escludo, ma devo dire di aver firmato per 3 anni in Cina. Quindi penso di rimanere lì”.