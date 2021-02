ADL torna a parlare: "Una fake news che metto alla porta Giuntoli. Qualcuno vuole che io cacci tutti"

In un momento così turbolento in casa Napoli in cui si rincorrono voci sulla panchina di Gattuso e sul futuro della squadra, torna a parlare il presidente De Laurentiis attraverso un tweet: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”.

