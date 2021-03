AS - La Liga vuole Fabian! Tre top club si sfidano, ma la cessione dipenderà da due fattori

La Liga torna alla carica per Fabian Ruiz. Il quotidiano spagnolo AS fa sapere che i tre club principali, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, sono pronti a sfidarsi, in estate, per strappare il talento andaluso al Napoli. Pochi mesi fa De Laurentiis rifiutò circa 50 milioni dai Colchoneros perché ne pretendeva oltre 60. Ora le cose possono cambiare.

ASSALTO LIGA - AS fa sapere che le condizioni per una sua cessione sono due: l'Europeo e il piazzamento finale del Napoli in classifica. Con un ottimo Euro 2020 il valore economico di Fabian salirebbe e con la Champions il Napoli non avrebbe più bisogno di cederlo. Per questo bisognerà attendere. Di sicuro, la Liga osserva interessata i suoi progressi.