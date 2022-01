CdM e la svolta di Torino: "Prima della Juve Spalletti tolse alla squadra ogni alibi"

La svolta di Torino con la prova di grande carattere contro la Juventus nel momento più difficile. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno individua in quella gara un momento importante per la ripresa del Napoli. "Quando il baratro sembrava ad un passo, il Napoli ha alzato la testa e cambiato il suo percorso. Gli azzurri hanno chiuso il 2021 con la sconfitta contro lo Spezia e soli otto punti nelle ultime otto gare dell’anno solare, un bilancio che aveva spento l’entusiasmo. Prima della trasferta di Torino la tempesta Covid che coinvolse anche Spalletti, assente all’Allianz Stadium.

Nelle difficoltà il Napoli ha ritrovato sostanza, contro la Juve è arrivato un pareggio che anche per l’autorevole prestazione è valso quanto una vittoria. Spalletti, partecipando da remoto alla riunione tecnica tolse ogni alibi, invitò la squadra a credere nei propri mezzi e ad andare oltre le esigue forze a disposizione in panchina, guardando al vantaggio sulla Juventus in classifica".