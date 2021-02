CdM - Il calvario di Mertens sta per finire: entro martedì tornerà dal Belgio, possibile rientro col Granada

E' andato k.o. lo scorso 16 dicembre, in uno sfortunato big match contro l'Inter. E da quel momento non è più tornato lo stesso. Dries Mertens ha visuto gli ultimi mesi in maniera travagliata, alle prese con un problema alla caviglia che a metà gennaio sembrava superato, invece l'ha assillato anche nel corso delle ultime settimane, tanto da spingerlo a tornare in Belgio, alla clinica 'Move to Cure' di Anversa, per un nuovo ciclo di riabilitazione.

Ma adesso 'Ciro', come lo chiamano a queste latitudini, è pronto a tornare. Non oggi con l'Atalanta, ma giovedì contro il Granada. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Mertens ha salutato la clinica «Move to Cure», tra domani e dopodomani rientrerà a Napoli, bisognerà verificare il livello di condizione atletica, probabilmente contro il Granada potrebbe disputare uno spezzone di gara”.