CdM - Inutile polverone di commenti: ko con la Cremonese arrivato con ingresso dei 'titolari'

Questo il pensiero del Corriere del Mezzogiorno che ritorna così sul ko ai rigori degli azzurri contro la Cremonese

"Dopo la giornata di ieri, che ha macinato tonnellate di parole sull’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, il problema è esattamente questo polverone di commenti". Questo il pensiero del Corriere del Mezzogiorno che ritorna così sul ko ai rigori degli azzurri contro la Cremonese: "Non ci aiuta a capire, ci confonde le idee, promuove processi ai singoli che potrebbero anche essere giustificati ma non hanno alcuna utilità. Anche perché il Napoli si porta dietro un bagaglio di miti negativi, uno è la partita sbagliata con l’avversario debole. Questa serata e queste polemiche le abbiamo vissute con Mazzarri, con Benitez, con Sarri, con Ancelotti. Ogni volta abbiamo sentito le stesse parole.

I commentatori hanno tutti ragione: il Napoli ha sottovalutato l’avversario, la squadra schierata dal primo minuto era una nave varata solo ieri sera e si vedeva, una squadra che però la partita la stava vincendo, va detto. I sopravvenuti non sono mai davvero entrati in partita e il segnale di quella difficoltà sarebbe rappresentato nella sofferenza di Zielinsky, se quella immagine non fosse stata oscurata dal simbolo dei simboli: l’errore ai rigori di Lobotka".