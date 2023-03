Cdm lancia l'allarme Scudetto: "Monumenti, scale e strade dipinte problema serio, ci vorranno tanti soldi..."

Strano ma vero, allarme scudetto in città. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive fa capire che certi comportamenti vanno condannati

Strano ma vero, allarme scudetto in città. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive fa capire che certi comportamenti potrebbero essere dannosi anche per le casse comunali: "Purtroppo scale, monumenti, strade, mura, ringhiere in tanti punti della città sono già dipinti di azzurro e bianco. Un problema serio che nulla ha a che vedere con la festa, sacrosanta, che occorrerà fare per festeggiare l’arrivo del terzo titolo tricolore. Striscioni e festoni vari, sono infatti banalmente rimovibili una volta terminato il tutto. Per la vernice, stando a quanto già si vede, occorrerebbero giorni se non mesi, oltre che tantissimi soldi".