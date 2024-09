Cdm - Lukaku e Kvara, casa nei Campi Flegrei. Conte sceglie il parco di Ancelotti

vedi letture

Kvaratskhelia e Lukaku sfidano il bradisismo, titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il bradisismo non rende meno attraente l’area flegrea, un territorio meraviglioso che continua ad attirare visitatori, turisti e anche nuovi residenti illustri. Su tutti Romelu Lukaku perchè - si legge - sembra che l’attaccante belga abbia scelto una super villa nella frazione di Cuma, a Pozzuoli per la vicinanza al centro sportivo di Castel Volturno, la meraviglia del luogo e anche la volontà di non avere nessun ostacolo concentrandosi al massimo sugli impegni sportivi.

Per il quotidiano anche Kvaratskhelia ha scelto l’area flegrea: "Si è trasferito in località «La Schiana» a Pozzuoli, nei pressi dell’ospedale, scegliendo di abitare nella casa in cui ha vissuto Ostigard. Antonio Conte, invece, rimane a Napoli, abbandona l’albergo in cui ha soggiornato al Corso Vittorio Emanuele, ha trovato a casa nel parco di Via Tasso che ha ospitato Cavani, Ancelotti, Gattuso. Conte con la sua famiglia si godrà una location meravigliosa dal panorama incantevole ma anche strategica per raggiungere in maniera comoda il centro sportivo di Castel Volturno".