Cdm - Niente Emerson Palmieri, ora può spuntare l'idea Wijndal dell'AZ

Il Napoli continua a muoversi per il terzino sinistro. Emerson Palmieri oggi è atteso in Francia: il Lione è pronto a prenderlo in prestito secco, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che a far la differenza è stata la disponibilità a pagare l’intero ingaggio. Un’idea ora potrebbe essere Owen Wijndal, classe '99 dell’Az Alkmaar e della nazionale olandese, negli ultimi giorni di mercato.