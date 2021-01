CdM - Osimhen è tornato in gruppo a pieno regime: può già subentrare oggi col Verona

Quasi tre mesi dopo, riecco Victor Osimhen. Rino Gattuso l'ha inserito nella lista dei convocati per la trasferta di oggi sul campo dell'Hellas Verona e, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l'attaccante nigeriano potrebbe cominciare ad accumulare minuti già a partire dal match del Bentegodi:

"I segnali social parlano chiaro, venerdì Osimhen ha pubblicato su Instagram gli sforzi compiuti ad Anversa. Victor oggi sarà in panchina, potrebbe anche entrare a gara in corso, ieri ha lavorato per tutta la seduta in gruppo partecipando alla partitella. Mertens, dopo la seduta di venerdì vissuta a parte in palestra, ha pienamente recuperato ma dal primo minuto dovrebbe toccare ancora a Petagna trascinare l’attacco".