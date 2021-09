CdM - Spalletti ha battuto la crisi: rosa lunga e tutti i big confermati

Rosa lunga e con tutti i big: Spalletti ha battuto la crisi. Titola così l'edizione odierna del Corriere del mezzogiorno che analizza la sessione di mercato appena terminata: "Prendiamo la macchina del tempo, torniamo al 30 giugno, Spalletti non era neanche arrivato formalmente a Napoli. La conferenza stampa del presidente De Laurentiis a Roma raccontava uno scenario all’insegna del lacrima e sangue.

'Nessuno è incedibile con l’offerta appropriata', è la sintesi di quello sguardo sul mondo del calcio in crisi, con il Napoli che sconta sia i danni della pandemia che di due stagioni senza la qualificazione in Champions League. Spalletti ieri sera ha potuto tirare un sospiro di sollievo perché il Napoli ha tenuto tutti i big e costruito una rosa abbastanza ampia. Per Koulibaly è stata rifiutata un’offerta di 35 milioni dal Paris Saint Germain prima dell’affare Sergio Ramos, Insigne rimane a scadenza di contratto e negli ultimi giorni sono stati trattenuti anche Ounas e Petagna".