Cdm - Verso esclusione in Champions un acquisto apparso un po' appannato

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Entro mezzanotte va consegnata la lista Champions, stavolta le decisioni dovrebbero essere molto significative. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sono le ultime ore di riflessione ma Zielinski sembra diretto verso l’esclusione dal fascino della Champions.

Tra i nuovi innesti Traorè è la mezzala di qualità in cui il Napoli ha fiducia. Ha completato il lavoro atletico per raggiungere il livello di condizione dei compagni e domenica dovrebbe essere convocato. La crescita di Traorè sembra spingerlo verso l’inserimento in lista Champions al posto di Dendoncker che, invece, è parso un po’ appannato riguardo alla condizione fisica.