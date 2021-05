CdS - ADL vuole sacrificare solo Fabian: due big alla finestra ma il prezzo è alto

Il Napoli potrebbe decidere di sacrificare solo Fabian Ruiz per la prossima stagione. Non Koulibaly, non Meret, solo lo spagnolo. Ma servirà l'offerta giusta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si parte da una valutazione di circa 50 milioni a salire. Tanti i club interessati all'andaluso, come il Psg e l'Atletico Madrid. De Laurentiis è in attesa dell'offerta che lo convinca.