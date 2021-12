CdS - Affare Kumbulla in salita: ADL pensa al colpo 'Anguissa', la Roma dice no

Il piano per arrivare a Marash Kumbulla è decisamente complesso: il club di De Laurentiis punta a un'operazione in stile-Anguissa, e dunque a un prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vogliono capitalizzare l'investimento fatto nell'estate 2020 - quando il difensore era stato cercato, pochi mesi prima, anche dal Napoli - e accetterebbero al massimo un prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni di euro. Affare in salita, dunque, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.