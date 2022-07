CdS - Agente Kim è già in ritiro: il sudcoreano può fare oggi visite e raggiungere la squadra

L'agente di Kim Min-jae è arrivato a Castel di Sangro. Anzi all'Aqua Montis Resort di Rivisondoli, il quartier generale del Napoli

L'agente di Kim Min-jae è arrivato a Castel di Sangro. Anzi all'Aqua Montis Resort di Rivisondoli, il quartier generale del Napoli: le parti hanno deciso di incontrarsi per chiudere una trattativa estenuante e dare finalmente il via libera al giocatore, fino a ieri a Lisbona, in Portogallo, con una valigia già chiusa e il passaporto in tasca. Il giocatore dovrebbe svolgere oggi a Roma le visite e potrebbe arrivare già in serata a Castel di Sangro. Lo scrive il Corriere dello Sport.