CdS - Al fischio finale l'immagine-simbolo di giornata: la scena sfuggita alle telecamere

Altro giro, altra vittoria. La sesta di fila e la sesta in campionato su otto partite. Il Napoli vola, si sbarazza anche del Torino con relativa facilità

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giro, altra vittoria. La sesta di fila e la sesta in campionato su otto partite. Il Napoli vola, si sbarazza anche del Torino con relativa facilità, con grande maturità, e resta solo in vetta alla classifica. Un successo meritato per quanto visto in campo e per quanto speso, tant'è che c'è una scena a fine partita sfuggita ai più che legittima la vittoria azzurra, scrive il Corriere dello Sport:

"Il signor Massimi fischia la fine della partita dopo cinque minuti di recupero e i giocatori del Napoli si piegano sulle ginocchia distrutti dalla fatica. Dal primo all’ultimo, perfettamente coordinati: ed è questa l’immagine simbolo della giornata. Sì: la squadra non ha soltanto vinto ancora, per la sesta volta consecutiva tra il campionato e la Champions, ma in campo ha dato tutto confermando quanto grandi siano la voglia e la fame e quanto costante e continua sia la crescita del gruppo. Ha imparato a soffrire e dunque a difendersi senza mai perdere la testa. Mai. Si scrive maturità, si legge maturità da scudetto. Inutile negarlo".