CdS - Almeno due mesi senza Osimhen, arrivederci a febbraio

Victor Osimhen tornerà a giocare in maglia Napoli a febbraio. Questa la previsione dell'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'infortunio del nigeriano: "Ci vorrà un mese, forse un po’ di più, e quando rientrerà sarà già Natale, dunque Coppa d’Africa e quindi almeno due mesi senza Osimhen". si legge.

L'infortunio lo bloccherà fino alla pausa natalizia, quando sarà poi recuperato per partire per la Coppa d'Africa: "Niente Spartak, niente Lazio, niente di niente, quasi sicuramente per le prossime otto partite, quelle che condurranno alla sosta natalizia da vivere, pure stavolta, da infortunato. Arrivederci al 2022, ma a febbraio.