CdS - Apertura di Gasperini al Napoli! ADL gli dà un ultimatum: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini ieri ha dato un indizio sul futuro, che è parso molto di apertura al Napoli. In cima alla wishlist di Aurelio De Laurentiis c'è proprio l'allenatore dell'Atalanta, che ha detto di preferire le sfide alla Champions League ed è suonato molto come un messaggio in vista del futuro. Il Napoli è lì, pronto a prenderlo, come scrive il Corriere dello Sport:

"Il primo della lista, il prediletto per tutta una serie di valutazioni, si chiama Gian Piero Gasperini, 66 anni, il vate della Dea che mercoledì ha giocato la finale di Coppa Italia contro la Juve (sconfitta 1-0); ieri ha conquistato la qualificazione aritmetica alla prossima Champions; e mercoledì a Dublino è attesa dalla finale di Europa League al cospetto dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Il Gasp, legato all’Atalanta da sentimenti profondi coltivati per otto anni nonché da un contratto in scadenza nel 2025, ha dimostrato una certa apertura ma ora deve dare una risposta. Con tutto il rispetto dovuto ai suoi impegni prestigiosi e importanti, il Napoli ha fretta di continuare a progettare".