Cds - Assalto a Luis Enrique, offerti 10mln per due anni: anche Reina nel suo staff

Entra nel vivo la ricerca del sostituto di Spalletti. In pole position, come scrive il Corriere dello Sport, c'è Luis Enrique

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entra nel vivo la ricerca del sostituto di Spalletti. In pole position, come scrive il Corriere dello Sport, c'è Luis Enrique, fermo dopo la fine della sua avventura come ct della Spagna. Il quotidiano rivela che De Laurentiis ha offerto all'ex tecnico di Roma e Barcellona un biennale da 10 milioni con la spinta delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Tra l’altro, nel suo staff potrebbe anche accomodarsi Pepe Reina.