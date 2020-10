CdS - Bakayoko proposto a Giuntoli, costi sono alti: la situazione

Spunta il nome di Tiemoue Bakayoko per il centrocampo del Napoli. Arrivano nuove voci su un possibile contatto tra il centrocampista, ex Milan, che è in uscita dal Chelsea. A parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Fatto sta che dopo aver parlato con l’Inter di Vecino, e dopo aver rallentato la trattativa sia perché il giocatore rientrerà in campo a novembre sia per divergenza di vedute sulla formula, al ds Giuntoli è stato proposto Bakayoko. Parigino di origini ivoriane, 26 anni, l’ex centrocampista del Milan di Gattuso è in uscita dal Chelsea: esperienza internazionale, muscoli e centimetri (196) sono quelli giusti, certo, ma i costi dell’operazione non sono esattamente contenuti. Si vedrà”.