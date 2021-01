Cds - Casting ADL: Allegri e Spalletti aspettano giugno, Benitez resta in pole

Per il Corriere dello Sport è già iniziato il dopo Gattuso. Aurelio De Laurentiis dopo il ko di Verona ha iniziato ad affrontare la questione in prima persona con contatti diretti, a partire da Benitez, definito dal quotidiano 'il prediletto', l'uomo che ha dato al Napoli una dimensione internazionale e che ha gradito la telefonata ed è tentato dal tornare subito in panchina dopo l'esperienza al Dalian. La novità è rappresentata dalle telefonate anche ad Allegri e Spalletti, quest'ultimo sarebbe più orientato a inaugurare un progetto dal primo giorno e non in corsa mentre Allegri è tra i più corteggiati ed ha scelto di restare in attesa fino a giugno a meno di clamorose sorprese.