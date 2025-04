CdS - Conte, parole sacrosante: l'interesse comune con ADL è costruire un Napoli forte

"L'interesse comune di Conte e ADL" è quello di costruire un Napoli forte anche il prossimo anno. Lo scrive il Corriere dello Sport, soffermandosi sul futuro dell'allenatore salentino, dopo lo sfogo in conferenza stampa venerdì e i chiarimenti di ieri nel post-partita. "Antonio ha sgombrato il campo da equivoci. Ha precisato che sta benissimo a Napoli, ha ribadito di essersi integrato alla perfezione in una piazza che lo emoziona - si legge sul quotidiano -. Ma ha spiegato che vuole una programmazione seria per la prossima stagione, perché non ha nessuna voglia di fallire. E ha insistito sul tema centro sportivo, lasciando intendere che i numerosi problemi muscolari di questa stagione sono anche dovuti ai campi di Castel Volturno.

Parole sacrosante, che erano state precedute da quelle del presidente De Laurentiis. Non solo la promessa di iniziare i lavori del centro sportivo entro settembre, ma la certezza che i prossimi anni saranno molto divertenti per il Napoli. L’impressione è che ci sia la necessità di un confronto serio fra le parti. L’interesse comune è quello di costruire una grande squadra per il ritorno in Champions e per l’anno del centenario. Una soluzione condivisa per il futuro non faranno fatica a trovarla. Insieme possono fare tante cose. Per ora possono continuare a sognare".